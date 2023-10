Bei ihren Plänen für einen Caravan-Stellplatz in Osterburg an der künftigen A14 in Kreis Stendal muss die Stadt einen Rückschlag hinnehmen. Denn beim ausgemachten Standort spielt Magdeburg nicht mit. Das hat Konsequenzen.

Einen Caravan-Stellplatz wie in Klötze (Foto) wird es in Osterburg im Kreis Stendal vorerst nicht geben.

Osterburg - Wohnmobile in lauschiger Umgebung nahe der künftigen A14 an der Biese: Um Campern in Osterburg einen attraktiven Haltepunkt zu bieten, hat die Stadt Grundstücke aufgekauft. Doch der ausgemachte Standort fällt durch. Was ist der Grund?