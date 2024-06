Der Erlös des erstes Benefizturniers vom Osterburger Fußballclub kann sich sehen lassen. Er geht komplett an den ambulanten Kinderhospizdienst Gardelegen-Stendal.

Benefizturnier des Osterburger Fußballclubs am 15. und 16. Juni 2024 im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion: Den Ohrekickern aus Wolmirstedt gefiel der Osterburger Rasen richtig gut. Sie gewannen das Benefizturnier, an dem sich 13 Mannschaften beteiligten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osterburg. - Was die Großen können, können die Kleinen schon lange: Einen Tag nachdem die deutsche Elf sich siegreich in die Herzen der Fußballfans geschossen hat, war am Sonnabend auch Anpfiff im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion auf dem Osterburger Fuchsbau.