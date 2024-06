Feuerwehr maschiert in Osterburg auf

Osterburg. - Was dem deutschen General der Zapfenstreich, ist dem Stendaler Kreisbrandmeister der Fahnenappell. Zwar ohne Sirengeheul, wie angekündigt, dafür aber nicht großem Aufmarsch an Uniform- und Fahnenträgern, wurde der Walslebener Ringhard Friedrich am 20. Juni vor dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Osterburg zum Trompetenklang symbolisch aus seiner Funktion verabschiedet.