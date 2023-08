Alle zwei Jahre besuchen sich die Eggersdorfer aus Deutschland und Österreich. Am Wochenende fand bereits das zehnte Treffen statt. Zahlreiche Geschenke wurden ausgetauscht, wodurch die geleistte Arbeit der Aktiven gewürdigt wurde. Die Jagdtrophäe soll an das diesjährige Treffen erinnern.

Eggersdorf - Klingt verwirrend, doch seit 2005 pflegt der Schützenverein RB Eggersdorf bei Graz eine regelmäßig gelebte Vereinspartnerschaft mit dem Schützenverein Hubertus Eggersdorf aus der Gemeinde Bördeland. 2011 mündete die Vereinspartnerschaft sogar in eine Gemeindepartnerschaft.

Im zweijährigem Rhythmus besuchen die Schützenvereine einander, und am Wochenende war es wieder soweit. Gerald Fabian, Eggersdorfs interimistischer Vorsitzender der Schützengilde, begrüßte seinen Kollegen Bernhard Hottowy, Oberschützenmeister in Österreich, und eine Abordnung, der auch Gemeinderat Erwin Schachner in Vertretung des Bürgermeisters angehörten.

Salutschüsse zur Begrüßung

Die Eggersdorfer Schützenbrüder bereiteten ihren Gästen im Sport- und Freizeitzentrum einen herzlichen und bewegten Empfang. Eingeleitet von fünf Böllerschüssen hat nun das ganze Dorf gewusst, die Schützenfreunde aus Eggersdorf bei Graz sind eingetroffen. Ein Wiedersehen guter alter Freunde erfolgte, bei einigen schimmerten die Augen etwas feucht und an freundlichen Umarmungen wurde nicht gespart.

Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt (SPD) eröffnete dann in der Sporthalle das Treffen, begrüßte die Teilnehmer der beiden Schützenvereine sowie auch viele geladene Gäste, unter anderem den Bundestagsabgeordneten Martin Kröber (SPD), den Vorsitzenden des Kreisschützenverbandes Schönebeck, Wolfgang Rolle, Bördelands sieben Ortsbürgermeister, die Bereichsleiter der Gemeindeverwaltung sowie Eggersdorfs Ortschaftsratsmitglieder.

Für die Gäste aus Österreich ergriff nun ihr Vereinsvorsitzender Bernhard Hottowy das Wort und betonte: „Handelnde Personen sind wichtig für eine erfolgreiche und weiterführende Partnerschaftsbeziehung.“ Er erwähnte namentlich einige Aktive, die großen Anteil am Gelingen hatten. In Würdigung ihrer geleisteten Arbeit überreichte er an sie ein Präsent.

Kameradschaftliches Verhältnis pflegen

Gerald Fabian vom gastgebenden Schützenverein machte in seinen Ausführungen deutlich: „Wir wollen mit dieser Partnerschaft nicht nur das sportliche Verhältnis, sondern auch ein kameradschaftliches Verhältnis erfolgreich pflegen.“ Ohne Geschenke geht so ein Treffen nie zu Ende. Die Schützen aus Österreich überreichten den Gastgebern ein Erinnerungsgeschenk, das auf das inzwischen zehnte gemeinsame Treffen hinweist.

An den folgenden Tagen besuchten die Österreicher das Ringheiligtum bei Pömmelte. Ein weiterer Programmablauf war die Besichtigung des Gradierwerkes in Salzelmen sowie des Soleturmes. Im Museum erfuhren sie etwas über die Salzgewinnung in Schönebeck und die Herstellung von Siedesalz. Da die Stadt ihren 800. Geburtstag feierte, bot sich für die Gäste noch der Besuch von kulturellen Veranstaltungen an auf dem Festgelände.

Den Abschluss der Besuchstage bildete am Sonnabend der Tag der offenen Tür der gastgebenden Schützengilde Hubertus am Sport und Freizeitzentrum. Hier stellten die Schützen ihren Schießsport vor. Die Besucher konnten sich im Bogenschießen, am Luftgewehr sowie an der Luftpistole selbst ausprobieren. Abgerundet wurde das Familienfest mit einer Hüpfburg für die Kinder, Kinderschminken, Kaffee und Kuchen sowie Grillspezialitäten.

Einladung zum Gegenbesuch

Die Schützen des RB Eggersdorf bei Graz bedankten abschließend bei ihren Eggersdorfer Gastgebern für ihre großzügige und herzliche Gastfreundschaft, ein Danke an alle für die schönen harmonischen Stunden.

Als Schützen könnten man auch sagen: Es wurde gemeinsam ins Schwarze getroffen. Natürlich waren die Dankesworte auch mit einem Gegenbesuch für 2025 nach Österreich verbunden.

Und dabei sollte das Hauptziel nicht aus den Augen verloren werden: Die freundschaftliche Beziehung und Zusammenarbeit der beiden Gemeinden Eggersdorf aus der Steiermark und Sachsen-Anhalt muss weiter gepflegt werden.