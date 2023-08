Anlässlich seiner 18-jährigen Tätigkeit als Bierer Bürgermeister darf sich Peter Buchwald in das Goldene Buch des Dorfes eintragen und wird so für sein langjähriges Engagement gewürdigt.

Biere - In das Goldene Buch von Biere, das verdiente Bürger des Ortes auszeichnet, wurde Peter Buchwald (CDU) für sein 18-jähriges Engagement als Ortsbürgermeister bereits aufgenommen. Am heutigen Tage feiert der für seinen „vielseitigen, unermüdlichen und ehrenamtlichen Einsatz zum Wohl unseres Dorfes“ ausgezeichnete Peter Buchwald sein 20-jähriges Jubiläum als Bierer Ortsbürgermeister.

Seit Ende der 90er Jahre entschied er sich für die Tätigkeit in der Kommunalpolitik und ist seit Juli 1999 Mitglied im Gemeinde- und Ortschaftsrat und vertritt in vielen Gremien die Interessen des Dorfes in Gemeinde. Ab dem 1. August 2003 ist Peter Buchwald Bürgermeister von Biere gewesen, bis er, mit dem Zusammenschluss zur Gemeinde, seit 2008 Ortsbürgermeister des Ortsteils Biere der Gemeinde wird.

Intakte Vereine sorgen für belebtes Dorf

In seiner Amtszeit konnten viele Projekte in Biere umgesetzt werden, darunter der Straßenbau, die Gebäudesanierung sowie die Ansiedlung mehrerer Unternehmen wie zum Beispiel der Telekom. Hilfreich dabei war auch die Gründung des Fördervereins 2008, in dem Buchwald seit 15 Jahren erster Vorsitzender ist und der von der Firma Lorica gesponsort wird. Diese stellte dem Verein knapp eine Million Euro zur Verfügung, wovon größere Projekte in Biere umgesetzt und instandgehalten werden. Dazu zählen beispielsweise die Erhaltung und Sanierung des Bierer Parks für 110.000 Euro und der Teichanlage des „Sumpfes“ für 136.000 Euro sowie die Restaurierung der Trauerhalle für knapp 450.000 Euro, die nun eine „Vorzeigehalle“ sei.

Des Weiteren werden die zahlreichen Vereine der Ortschaft, die mit ihren Aktivitäten und Veranstaltungen das Dorf zusammenführen, finanziell von der Firma Lorica unterstützt. „Die Vereine sind das A und O eines Dorfes. Wenn die funktionieren, lebt der Ort“, hebt Buchwald deren Wichtigkeit hervor.

Große Projekte für die Zukunft

Peter Buchwald flüchtete kurz vor Kriegsende mit seiner Familie nach Biere, was nun seine neue Heimat werden sollte. Dort lernte er auch seine jetzige Frau Ingrid kennen, mit der er 2015 die Goldene Hochzeit feierte und die ihm immer eine große Unterstützung ist. Das Paar hat zwei Kinder, Andreas und Sylvia, und freut sich mittlerweile über vier Enkelkinder.

Lange arbeitete Peter Buchwald als Elektriker beziehungsweise Mechaniker, ehe die Familie 1990 das Unternehmen Buchwald Bauelemente gründete. Dort führe er bis 2009 die Geschäfte, anschließend übergab er das Unternehmen an seinen Sohn. Sein großes Hobby ist das Tischtennis, bei dem er überaus erfolgreich ist. Aber auch beim Hundeverein war er aktiv nahm er an Wettkämpfen teil.

Peter Buchwald und seine Frau Ingrid bei ihrer Goldenen Hochzeit im April 2015. Archivfoto: Olaf Koch

Zwei große Projekte habe er allerdings noch, die er mitgestalten möchte. Zum einen kämpft er seit 15 Jahren um die Sanierung der Ernst-Thälmann-Straße direkt vor seiner Haustür. Diese befinde sich schon lange in einem schlechten Zustand und verfüge weder über einen Fußweg, noch über eine geeignete Möglichkeit zur Überquerung. „Dass hier bei dem Verkehr noch nichts passiert ist, grenzt an ein Wunder“, so der Anwohner.

Zum anderen möchte Buchwald das Projekt der Bördelandwerke in seiner Laufbahn „mindestens unterstützen“ und dabei seine über die Jahre aufgebauten Kontakte bei der Firma Lorica nutzen, um das Projekt zu realisieren und perspektivisch andere Ortschaften mit anzuschließen.

Zusammen mit Stefan Matschaß, Vorsitzender des Bierer Kulturvereins, werden neue Bäume gepflanzt. Archivfoto: Paul Schulz

Mehr Unterstützung gewünscht

Die negativen Aspekte der langen Amtszeit blende man irgendwann aus, zu kritisieren gebe es dennoch etwas. Denn er persönlich vermisst oft die Unterstützung des Landes für die Kommune. Sei es in finanzieller Hinsicht oder bei der Bekämpfung des Vandalismus in Biere, der ein immer wiederkehrendes Problem darstelle.

Bis ein Wagen aus Rosenburg hier sei, vergehe eine Stunde. Schäden im Ort gebe es genug. Sei es das Umknicken der neuen Bäume im Park, das eingeschlagene Glas des Schaukastens oder das eintreten auf die öffentlichen Papierkörbe. „Anstatt froh zu sein, dass man solche Möglichkeiten hat, werden die Sachen zerstört“, ärgert sich der Bürgermeister. Allein im Park seinen über 5000 Euro für Reparaturzahlungen fällig gewesen, zudem müsse der Bauhof dort regelmäßig Müll beseitigen.

Im November dieses Jahres feiert Peter Buchwald seinen 80. Geburtstag. Die nächsten Kommunalwahlen finden Anfang Juni 2024 statt – mit Peter Buchwald als Kandidaten? „Wenn die Gesundheit es zulässt und man mich weiter als Ortsbürgermeister sehen möchte, wäre das durchaus möglich“, blickt er voraus. Vielleicht wird es ja sogar etwas mit dem 25-jährigen Bürgermeisterjubiläum für Peter Buchwald.