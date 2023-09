Der Reit- und Fahrverein aus Eggersdorf lud zum Ringreiterwettkampf ein. 32 erwachsene Reiter und 14 Kinder traten auf dem Reitplatz gegeneinander an.

Ringreiter messen sich in Eggersdorf

Unter dem Beifall der erfahrenen Reiter übte sich auch der Nachwuchs beim Ringreiten in Eggersdorf. Der Großteil der jungen Reiter wurde geführt, einigen ritten auch alleine. Mit insgesamt 14 Kindern waren die jungen Ringreiter stark vertreten

Eggersdorf - Bei besten Witterungsbedingungen lud der Eggersdorfer Reit- und Fahrverein am Sonnabend die Reitsportler aus Bördelands Umland zu ihrem diesjährigen Ringreiterwettkampf auf ihren Reitplatz an der Ritterstraße ein. Eine vorbildlich gestaltete Reitanlage stimmte die sehr zahlreich erschienenen Zuschauer auf den Wettkampf ein und sorgte auch für gute Stimmung am Rennverlauf.

Antje Koch vom hiesigen Reitverein fungierte als Reiterhauptmann (-frau) und begrüßte die 32 Reiter, die den Wettkampf aufnahmen. Klar in der Überzahl waren die Damen, die vom Moderator der Veranstaltung, Volker Brosius, als Amazonen bezeichnet wurden. Er ist bei den Reitveranstaltungen immer ein gefragter Mann und ausgerüstet mit viel Fachwissen rund um das Pferd. Darüber hinaus kennt er auch die meisten Reiter sowie deren sportliche Stärken.

Mit Tusch und Beifall am Galgen

Erst durch seine Lautsprecheransage: „Die Bahn ist frei“, galoppieren in festgesetzter Reihenfolge die Wettkämpfer in Richtung Galgen, um mit einem Ringreitspieß einen kleinen Metallring vom Galgen zu holen. Ist dies geglückt, ertönt ein Tusch, und die Zuschauer spenden Beifall.

Dieses Glück hatten an diesem Tag schon nach den drei obligatorischen Wertungsgängen sieben Reiter. Sie waren in allen drei Durchgängen erfolgreich und kämpften anschließend um die Platzierungen.

Reiterhauptmann Antje Koch vom örtlichen Reitverein begrüßt die 32 Reiter, die zum Wettkampft antraten und sich auf ihren Pferden präsentierten. Klaus-Dieter Schmidt

Ein glückliches Händchen hatte dabei Nicole Grimm aus Üllnitz. Die junge Amazone sicherte sich im abschließenden Stechen den Sieg und verwies Janine Reinsdorf aus Bobbe auf Platz 2 und Anny Grimm aus Üllnitz auf den 3. Platz.

Wesentlich dramatischer ging es im Kampf um die weiteren Plätze zu. Hier kämpften sieben Reiter um die Plätze vier bis zehn. Christian Gierke aus Lödderitz errang den vierten Platz vor Torsten Breitmeier aus Calbe. Die Plätze sechs bis zehn gingen an Morten Prüsemann aus Pömmelte, Mike Gortol aus Tornitz, Dirk Wartemann aus Zuchau, Franziska Knopf aus Drosa sowie an Anne Paul aus Pömmelte.

Nachwuchs stark vertreten

Ein Höhepunkt beim Eggersdorfer Ringreiten ist immer das Kinderringreiten, denn die Nachwuchsarbeit ist schließlich nicht zu vernachlässigen. Es gingen 14 Kinder an den Start. Sie wurden zum Großteil geführt, einige ritten aber lieber alleine. Hier gab es nur Sieger, und die Kinder durften sich am Ende reichliche Geschenke aussuchen. Genauso wurde dies bei den bestplatzierten Reitern gehandhabt. Die Eggersdorfer Organisatoren sind dafür bekannt, dass sie immer schöne Preise vergeben. Jeannette Neumann, die Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins, hat auch diesmal wieder mit ihrem Team dafür viele Sponsoren gewonnen und möchte sich bei ihnen für die schönen Sachspenden recht herzlich bedanken.

Dass für den Reiterwettkampf im Vorfeld viel akribische Arbeit Voraussetzung ist, davon konnten sich die zahlreichen Besucher überzeugen. Denn nicht nur eine prächtig geschmückte Reitanlage sowie eine ausgezeichnete Versorgung, unterstützt von vielen freiwilligen Helfern, rundeten den diesjährigen Ringreiterwettkampf des Vereins zu einer gelungenen Veranstaltung ab.