1. Salzwedeler Vereinsfest: Eine ganze Stadt im Partymodus

Das hat die Hansestadt so noch nicht gesehen: Am 11. September findet das 1. Salzwedeler Vereinsfest statt. Ein Volksfest, organisiert in Eigenregie von 25 Vereinen. Für alle Generationen gibt es Angebote im historischen Burggarten. Die Volksstimme hat eine große Übersichtskarte mit allen Aktionen zusammenstellt.

Der Burggarten in Salzwedel wird am Sonnabend zur großen Bühne: Spiele, Spaß und Aktionen für die Kinder und Live-Musik für die Erwachsenen. Das Vereinsfest hält Angebote für alle Generationen bereit. Der Eintritt ist kostenfrei.

Salzwedel - Am Sonnabend schlägt’s 13. Oder vielmehr 25. Denn so viele Clubs, Vereine und Organisationen beteiligen sich am 1. Salzwedeler Vereinsfest im historischen Burggarten. Werden die auftretenden Künstler und Organisatoren im Hintergrund mitgezählt, steigt die Zahl auf weit mehr. Gefühlt organisiert sich eine Stadt ihr Volksfest selbst. Nachdem Salzwedels Hansefest und Dionysiusmarkt aufgrund von Corona abgesagt wurden, kommt nun die große Sause in Eigenregie. Das Ehrenamt feiert sich und mit allen, die Lust haben, dabei zu sein.