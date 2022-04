Kindertagesstätte 30 Jahre Kita in Abbendorf und gleich drei Gründe zu feiern

Die Einweihung des für eine Million Euro fertiggestellten Anbaus, 30 Jahre Kita-Betrieb und eine neue Leiterin: All das wurde in der Kindertagesstätte „Im Wiesengrund“ in Abbendorf gefeiert. Dabei durften die Eltern einen ersten Blick in die modernisierte Einrichtung werfen.