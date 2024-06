Big Brother is watching you

Eine Videokamera überwacht Arbeitnehmer am Arbeitsplatz.

Vielen Dank, dass Sie sich registrieren. Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten. Hier einloggen Sie sind noch kein Abonnent? Registrieren

Salzwedel. - „Big Brother is watching you“ (zu Deutsch: „der große Bruder beobachtet dich“) – diesen Satz aus dem weltberühmten Roman „1984“ des britischen Autors George Orwell, der eigentlich Eric Arthur Blair hieß, kennen viele. Am 8. Juni 1949 erschien die Erstausgabe des Buches in London, kurz nachdem die Alliierten den Zweiten Weltkrieg und die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten mit ihrem engmaschigen Überwachungssystem beendet hatten.