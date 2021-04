Tödlicher Unfall: 82-jährige Frau stirbt auf Bahngleisen bei Salzwedel

Ein tödliches Zugunglück hat sich am Freitag an der Ritzer Brücke in Salzwedel ereignet. Eine 82-Jährige war auf den Gleisen, als ein Güterzug nahte. Die Frau starb.

Salzwedel (vs). Eine 82-Jährige ist am Freitag (16. April) kurz nach 4 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einem Güterzug tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Ritzer Brücke in Salzwedel, teilte Franziska Hotopp vom Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit. Der Zug sei von Ritze in Richtung Salzwedel unterwegs gewesen.

Die Seniorin ist in Folge der schweren Verletzungen an der Unfallstelle verstorben. Die Bahnstrecke war für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Das Gleis, auf welchem der Güterzug fuhr, ist gegenwärtig noch gesperrt. Der Zugführer wurde medizinisch betreut.

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Salzwedel waren vor Ort im Einsatz. Warum sich die Frau im Gleisbereich aufgehalten hat, ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.