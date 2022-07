Abschied im Altmarkkreis: Landrat Ziches Ähnlichkeit mit Winnetou

Der Sommerempfang des Altmarkkreises und der Sparkasse stand am 1. Juli im Zeichen des Abschieds von Landrat Michael Ziche. Bei den Laudatios trat Überraschendes zutage.

Gardelegen/Gut Zichtau - Auf Gut Zichtau bei Gardelegen hatte sich am Freitagabend zum Sommerempfang des Altmarkkreises und der Sparkasse Altmark-West alles eingefunden, was im Altmarkkreis Rang und Namen hat: Politiker, Banker, Unternehmer, hohe Verwaltungsbeamte. In einer der Abschiedsreden für Landrat Michael Ziche sollten sie ganz neue Erkenntnisse sammeln.