Salzwedel. - Ein großes Saxofon an der Fassade macht deutlich, worum es in diesem Haus geht. Kaum eine Bühne in der Altmark hat wohl diese Strahlkraft. Silbermond, Keimzeit, Blues-Größen und Jazz-Virtuosen: Sie alle haben dort gespielt. An legendären Abenden tropft der Schweiß von der Decke. Doch das könnte bald vorbei sein. Zumindest, wenn es nach der AfD geht. Die Fraktion im Salzwedeler Stadtrat will die städtischen Zuschüsse massiv kürzen. Es wäre wohl das Ende für das Hanseat.