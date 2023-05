Salzwedel (me) - Mit einem Tag der offenen Tür feiert der Hundesportverein Salzwedel am Sonntag, 4. Juni, den Tag des Hundes. Dazu laden die Vereinsmitglieder alle Interessenten ein, einen gemeinsamen Tag mit verschiedenen Aktivitäten zu verbringen. Es versteht sich von selbst, dass die vierbeinigen Begleiter der Gäste ebenso willkommen sind. Los geht es um 1o Uhr auf dem Vereinsgelände am Kuhdamm in Salzwedel (Anfahrt siehe Infokasten).

Dann wird es zunächst eine Vorführung der Agilitygruppe geben. Dabei können die Zuschauer nicht nur das Geschick der Hunde im Parcours, sondern auch das enge Zusammenspiel zwischen Hund und Mensch erleben.

Offenes Rennen

Anschließend ist ein Mitmachtraining für Gäste und Vereinsmitglieder geplant, und dann wartet ein weiterer spannender Programmpunkt – das Hunderennen. Daran kann jeder teilnehmen, der es seinem Vierbeiner zutraut, informiert Peggy Binde vom Hundesportverein. Ringsherum besteht die Möglichkeit, sich über die Angebote des Vereins zu informieren, der neben dem Agility-Sport Übungsstunden und Basistraining für Junghunde sowie Schutzhundeausbildung anbietet.

Für Essen und Trinken wird gesorgt. Bis gegen 14 Uhr ist Gelegenheit, sich das Programm anzuschauen, bei einzelnen Punkten mitzumachen oder mit anderen Hundefreunden ins Gespräch zu kommen, teilt Peggy Binde mit. Wer möchte, kann sich von den Trainern und Vereinsmitgliedern Tipps zu Haltung, Pflege und Erziehung von Hunden geben lassen.