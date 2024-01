Auch in diesem Jahr gibt es allerhand Veranstaltungen in der altmärkischen Hansestadt im Norden Sachsen-Anhalts.

Aktionen und Stadtfeste: Das ist 2024 in Salzwedel los

Salzwedel - Man soll die Feste feiern, wie sie fallen, besagt ein deutsches Sprichwort. Wer das in Salzwedel vorhat, sollte zumindest wissen, wann die Feten in der Baumkuchenstadt über die Bühne gehen. Die neue Veranstaltungs-Postkarte von der Salzwedeler Werbegemeinschaft und Hansestadt Salzwedel gibt einen ersten Überblick.

2. März: Salzwedeler Kneipennacht

4. bis 28. März: Ostereieraktion in der Innenstadt

21. April: Hopfenmarkt

1. Juni: Kindertag im Tierpark am Jeetzeufer

5. bis 8. Juni: Weinfest im Burggarten

21. bis 23. Juni: Hansefest Salzwedel

8. September: Ladenhüter-Markt

3. bis 6. Oktober: Nysmarkt

26. Oktober: Volksstimme-Ausbildungsmesse

1. November: Salzwedeler Lichternacht

25. November bis 11. Dezember: Salzwedel im Advent

12. bis 15. Dezember: Salzwedeler Weihnachtsmarkt

Neben diesen Events finden einige verkaufsoffene Sonntage statt. Wer beim Shopping-Marathon dabei sein möchte, sollte sich folgende Daten notieren: 21. April, 23. Juni, 6. Oktober und 15. Dezember, jeweils von 12 bis 17 Uhr.

Neben diesen Veranstaltungen hat die Hansestadt noch allerhand mehr zu bieten. Sowohl das Kulturhaus als auch der Club Hanseat bieten über das gesamte Jahr hinweg Konzerte, Comedy und weitere Formate für die Besucher von nah und fern. Zudem werden das Crazy World, Freizeit- und Eventcenter, Lutzes Butze und die Kneipe Stadtmitte wieder mit Live-Musik zu sich locken. Die Kneipennacht ist nicht mehr weit.

Salzwedel - Kulturhauptstadt der Altmark

Die jüngsten Altmärker sollten beim Thema Events ihre Augen auf den Märchenpark richten, wo zu einigen Feiertagen besonders geschmückt wird. Ostern beispielsweise. Das Team vom Filmpalast Salzwedel hält ebenfalls diverse Programmpunkte bereit, genauso wie das Kunsthaus in der Baumkuchenstadt, die Kickerfreunde und der Bürgermeisterhof vor historischer Kulisse.

Manch Salzwedeler lässt sich gerne hinreißen, zu sagen, in der Hansestadt sei nicht viel los. Wer sich die Fülle an Veranstaltungen einmal in voller Breite anschaut, wird wohl feststellen: Salzwedel trägt nicht umsonst den selbsternannten Titel der Kulturhauptstadt der Altmark.