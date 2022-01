Altmark-Hochzeit: Die Volksstimme sucht das beliebteste Brautpaar

Maite geb. Riek und Sebastian Birke haben am 26. Juni 2021 in Salzwedel geheiratet.

Salzwedel - Alle Altmärker, die sich 2020 und 2021 trauen ließen, haben noch die Chance, an der Volksstimme-Aktion Altmark-Hochzeit teilzunehmen, bei der die Leser abstimmen, welches Foto ihnen am besten gefallen hat und welches Paar sie am sympathischsten finden. Aufgrund der Corona-Pandemie gab es in beiden Jahren deutlich weniger Paare als zuvor, die sich das Ja-Wort gaben. Deshalb hatte die Redaktion mit den Teilnehmern von 2020 vereinbart, für beide Jahre die Abstimmung vorzunehmen.

Ihren schönsten Tag im Leben mit den Volksstimme-Lesern teilen wollen auch Maite (geborene Riek, 23 Jahre alt) und Sebastian Birke (25). Die beiden hat ihre Liebe zu Pferden zusammengeführt. „Ohne unsere Pferde hätten wir uns wahrscheinlich nie kennengelernt“, schreibt Maite Birke an die Volksstimme.

Das geschah im Herbst 2017. Bald merkten sie, dass ihre Beziehung mehr ist als Freundschaft. Seit Dezember 2017 gehen sie gemeinsam durchs Leben. Es fehlte nur noch der letzte Schritt und den machten sie am 26. Juni vergangenen Jahres, als sie in der Salzwedeler Mönchskirche geheiratet haben. Das Paar wohnt in Rohrberg. Das schöne Foto, mit dem sie sich an der Volksstimme-Aktion beteiligen, wurde auf einer Wiese bei Sallenthin aufgenommen.

Teilnahme ist einfach

Wenn Sie, liebe Brautpaare der Jahre 2020 und 2021, ebenfalls dabei sein wollen, senden Sie einfach per E-Mail unter Nennung des Fotografen ein Hochzeitsbild (mindestens ein Megabite groß) an redaktion.salzwedel@volksstimme.de oder redaktion.stendal@volksstimme.de.

Datum und Ort der Trauung sollten genauso wenig fehlen wie Angaben zum Ehenamen, Geburtsnamen, Alter und Beruf der Brautleute. Wer schon Kinder hat, sollte deren Namen und Alter ebenfalls mit hinzufügen. Gab es einen romantischen Antrag oder Überraschungen von Freunden und Verwandten am Hochzeitstag? Dann lassen Sie die Leser daran teilhaben und schreiben der Redaktion ein paar nette Zeilen dazu.

Lebensmittelpunkt in der Altmark

An der Aktion beteiligen können sich alle Paare, die in der Altmark leben und hier geheiratet haben. Möglich ist eine Teilnahme auch, wenn die Hochzeit an einem anderen Ort stattgefunden hat, der Lebensmittelpunkt des Paares aber die Altmark ist.

Wichtig ist allerdings, dass die Einsendung in den kommenden dreieinhalb Wochen erfolgt. Am 31. Januar in Einsendeschluss. Danach stellen wir alle Brautpaare noch einmal in Kurzfassung mit ihren jeweiligen Hochzeitsfotos vor.

Und dann beginnt der Wettbewerb um die meisten Stimmen. Geplant ist das Voting online und per Coupon in der Volksstimme.