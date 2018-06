Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, das Gelände vorbereitet: Am Sonnabend beginnt die Altmärkische Tier- und Gewerbeschau in Kakerbeck.

Programm der Tier- und Gewerbeschau Ganztägig an beiden Tagen: Schweine- und Geflügelausstellung Altmark-Jungtierschau Kaninchen Bauernmarkt Gewerbeschau mit Technikausstellung Sonnabend, 16. Juni: ab 8 Uhr Fohlenschau Rheinisch-Deutsches Kaltblut ab 9 Uhr Bundesschau der Rinderrasse Welsh Black Bewertung von Bullen, Kühen mit Kalb, Jungrindern und tragenden Färsen Jungzüchterwettbewerb der Rinderrasse Welsh Black Fohlenschau Deutsches Sportpferd ab 10 Uhr Stutenschau Rheinisch Deutsches Kaltblut in 6 Altersklassen Offener Wettbewerb Kaninhop ab 13 Uhr Eröffnung der Altmärkischen Tier- und Gewerbeschau durch den Schirmherren Landrat Michael Ziche Schaubild mit den Siegertieren verschiedener Rassen ab 14 Uhr Schauprogramm: Pferde verschiedenster Rassen geritten und gefahren Präsentation von Dressurhengsten Bordercolli in Aktion Jungzüchtervorführung: Pferde Vorführung Landtechnik Bühne Bauernmarkt ab 11 Uhr Green Valley – Partyband aus der Altmark Tanz: Rough Diamond Gesang: Folkloregruppe Hoahnenfoot Sonntag, 17. Juni ab 9 Uhr Fohlenschau Pony- und Spezialrassen Haflingertag für Haflinger und Edelbluthaflinger mit Fohlenchampionat Jungzüchterwettbewerb Pferde Fleischrinderschau Jungzüchterwettbewerb Milchrinder Jungzüchterwettbewerb Fleischrinder ab 10 Uhr Vorführung Kaninhop Bühne Bauernmarkt ab 11 Uhr Green Valley – Partyband aus der Altmark Tanz: Rough Diamond Keltisch-irische Musik: fairy kelt ab 13.30 Uhr Schaubild mit Siegertieren verschiedener Rassen danach Schauprogramm: Pferde verschiedenster Rassen geritten und gefahren Ponyfohlenrennen Präsentation der Rassevielfalt bei den Ponys Voltigiergruppen Bordercollis in Aktion Geschicklichkeitsfahren Vorführung Landtechnik gegen 17 Uhr Ausklang der Veranstaltung

Kakerbeck l „Die Vorbereitungen beginnen meist ein Jahr im Voraus“, erzählt Annegret Jacobs, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes. Ein wichtiges Kriterium sei die Terminwahl, damit es keine Kollision mit anderen Veranstaltungen gebe. Das ist der Arbeitsgruppe um ihren Vorsitzenden Jürgen Kersten gelungen - das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Russland beginnt, wenn die Schau endet.

Auch wenn die Schafzüchter in Kakerbeck nicht dabei sein werden, ist es den Organisatoren gelungen, ein hochkarätiges Programm zusammenzustellen. So können sich die Pferdeliebhaber auf fünf Zuchtwettbewerbe mit 180 Stuten und Fohlen zehn verschiedener Pferderassen freuen. Die Halter werden dabei durch Jungzüchter unterstützt, die jüngst Mannschaftssieger auf Bundesebene wurden.

Zahlreiche Anmeldungen

So ist am Sonnabend nicht nur die Fohlenschau beim Rheinisch-Deutschen Kaltblut und beim Deutschen Sportpferd, sondern auch die Stutenschau der Kaltblüter geplant. „Mit 50 genannten Stuten in sechs Altersklassen wird eine Größenordnung erreicht, wie sie in den zurückliegenden 30 Jahren nicht stattgefunden har“, beschreibt Annegret Jacobs die gute Resonanz.

Bilder An beiden Tagen sind in Kakerbeck im Rahmen der Tierausstellungen Schweine zu sehen. Foto: Bauernverband Altmarkkreis Salzwedel



Ein weiterer Höhepunkt ist die Bundesschau der Welsh Black-Rinder. „Ein Bundeswettbewerb ist immer etwas ganz Besonderes! Engagierte Züchter aus ganz Deutschland präsentieren die besten Tiere der Nation“, freut sich Mareike Wollert von der Rinderallianz. Die Welsh Black-Bundesschau findet sonst im Rahmen der Grünen Woche statt, so Annegret Jacobs. Aufgrund von Umgestaltungen habe man einen anderen Rahmen für die Ermittlung der besten Tiere und Jungzüchter aus dem gesamten Bundesgebiet gesucht. Und da Welsh Black-Züchter Karl-Heinz Burchardt aus Kloster Neuendorf komme und Mitglied im Bundesvorstand der Züchter sei, fiel die Wahl schließlich auf Kakerbeck.

Technik und Kulinarisches

Die Zuchtwettbewerbe finden am Vormittag statt. Aber auch am Nachmittag werden den Besuchern zahlreiche Programmpunkte mit tierischen Hauptdarstellern geboten. So werden verschiedene Gespanne auf dem Areal ihre Runden drehen. Eine Kaltblutquadrille ist geplant. Zudem können sich die Besucher überzeugen, dass sich Enten auch von Bordercollies den Weg weisen lassen. Des Weiteren sind Landtechnik-Vorführungen geplant.

Daneben erwartet die Besucher auch die Präsentation von regionalem Gewerbe und Kultur, Landtechnik, dazu kulinarische Leckerbissen auf dem Bauernmarkt.