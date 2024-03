Langenapel/Salzwedel/Fleetmark/VS. - Angler sind nicht nur auf große Fische aus, sie sind auch Naturschützer und pflegen ihre Gewässer. Das ist bei den Mitgliedern des Angelsportvereins Salzwedel nicht anders.

Einige von ihnen trafen sich in den vergangenen Tagen zu Arbeitseinsätzen, um die von ihnen betreuten Angelgewässer auf den Frühling und damit auf die neue Saison vorzubereiten, wie Torsten Adam mitteilt.

12 Petrijünger trafen sich im März in Langenapel zu einem Einsatz. Die Ortsgruppe betreut das von dem Salzwedeler Verein im Ort angepachtete Gewässer mit einer Größe von gut einem Hektar. Bei dem Arbeitseinsatz beschnitten die Angler hauptsächlich die Sträucher an den Ufern und sammelten totes Holz ein. Zur Gefahrenabwehr mussten die Angelstellen zudem neu befestigt und, um besser angeln zu können, frei geschnitten werden.

Unlängst starteten zehn Mitglieder des Vereins einen Arbeitseinsatz am Pfefferteich in Salzwedel, der eine Größe von 1,6 Hektar aufweist. Sechs Hänger voller Totholz konnten die Petrijünger dort einsammeln und abtransportieren.

Wallhecke aufgetürmt

Weiterhin sind dort am dem dem Teich in der Kreisstadt die Angelstellen für das Hobby der Salzwedeler vom Unrat befreit und frei gemacht worden.

Auch das Angelgewässer in Fleetmark war an der Reihe. Dort beteiligten sich sogar 21 Hobbyfischer an dem Arbeitseinsatz. Die Gruppe Fleetmark bewirtschaftet das Gewässer der Blaukuhlen mit einer Fläche von rund 7,5 Hektar.

Bei dem Arbeitseinsatz der Salzwedeler Angler ist das Totholz beseitigt und zum Teil auch gleich verbrannt worden. Angelsportverein Salzwedel

Auch dort sorgten die Vereinsmitglieder für freie Angelstellen am Gewässer. Sie sammelten Zweige und Äste auf, um daraus eine Wallhecke auftürmen zu können. Mit dieser natürlichen Behausung sollen Tiere wie Insekten, Vögel, kleine Nager sowie andere Säugetiere einen neuen Lebensraum bekommen, so Torsten Adam abschließend.