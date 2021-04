Altmarkkreis: Schulen ab Mittwoch wieder dicht

Salzwedel (me)

Im Altmarkkreis gibt es erneut einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Eine 74-jährige Frau aus Salzwedel ist daran verstorben, teilt das Presseteam des Altmarkkreises mit. Des Weiteren liegen aktuell im Altmark-Klinikum vier Patienten auf der Intensiv-Station, wovon drei beatmet werden müssen. Weiterhin sind neun Personen mit laborbestätigten Corona-Infektionen auf der Covid-19-Station in Behandlung. Einzige positive Nachricht: Es ist mit Stand Montag, 12 Uhr, kein weiterer neuer Fall hinzugekommen.

Weil die Inzidenz im Altmarkkreis den Schwellenwert von 165 den dritten Tag in Folge überschritten hat, ist ab Mittwoch (28. April) der Präsenzunterricht an allen allgemein- und berufsbildenden Schulen untersagt. Es findet Distanzunterricht statt. Die Kreisverwaltung beabsichtigt per Allgemeinverfügung, Abschlussklassen und Förderschulen davon auszunehmen. Kindertageseinrichtungen und -pflegestellen sind bei einem Inzidenzwert von über 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen ebenfalls zu schließen. Eine Notbetreuung soll ermöglicht werden. Die notwendige Betreuung ist mit schriftlicher Bestätigung des jeweiligen Arbeitgebers oder Vorgesetzten, bei Selbstständigen mit schriftlicher Eigenauskunft nachzuweisen.

FFP2-Masken im Bus für alle Fahrgäste

Wird ab Mittwoch der Inzidenzwert von 165 an mindestens fünf Werktagen unterschritten, so kann wieder in den Wechselunterricht oder in Bezug auf Kindertagesstätten in den eingeschränkten Regelbetrieb übergegangen werden, informiert das Presseteam.

Das Angebot im Schüler- und Linienverkehr wird ohne Einschränkung aufrechterhalten. Alle Fahrgäste sind aufgefordert, eine Maske, die den Anforderungen des Standards FFP2 gerecht wird, zu tragen. Das Tragen einer einfachen medizinischen Maske ist nicht mehr ausreichend.