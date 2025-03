Drei Familien beschweren sich unabhängig voneinander über den Umgang mit Kindern in der Salzwedeler Kita Rappelkiste. Die Leitung weist die Vorwürfe zurück.

Kinderbetreuung in Salzwedel

In der Kita sollen sich Kinder wohlführen und unbeschwert spielen.

Salzwedel. - Damit Eltern ihr Kind mit einem guten Gefühl in die Kita bringen, ist ein besonderes Vertrauensverhältnis zu den Mitarbeitern wichtig. Dieses scheint in der Salzwedeler Rappelkiste bei einigen Vätern und Müttern nachhaltig gestört zu sein und geht sogar so weit, dass sie ihre Sprösslinge aus der Einrichtung genommen haben. Zwei Familien erklären im Volksstimme-Gespräch, dass sie keine andere Lösung gesehen hätten.