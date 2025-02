Ein Treffpunkt Linksextremer in Salzwedel ist von mehreren Männern attackiert worden.Es gibt Aufnahmen davon. Der Staatsschutz ermittelt in dem Fall.

Ein Video zeigt mehrere Personen, die Steine auf das Autonome Zentrum in Salzwedel werfen. Die Volksstimme hat die Gesichter unkenntlich gemacht.

Salzwedel. - Ein lauter Knall. Die Kamera schwenkt hastig weg. Vermutlich ist ein Fenster getroffen worden. Es sind Szenen, die sich in der Nacht zu Sonntag an der Altperverstraße in Salzwedel abgespielt haben sollen.