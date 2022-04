Anlieger frei: Was geht auf den Schleichwegen im Altmarkkreis Salzwedel?

Von der Baustelle in Winterfeld sind zahlreiche Kraftfahrer betroffen, handelt es sich dabei doch um die Hauptverkehrsader im Altmarkkreis, die Bundesstraße 71. Also versuchen gerade die Ortskundigen, die Umleitungen zu umfahren und nutzen sogenannte Schleichwege wie hier zwischen Recklingen und Baars.

Altmarkkreis - Baustelle auf der Hauptverkehrsader in Winterfeld: Komplettsperrung. Sanierung der B 71 in Brietz: Straße dicht. Fahrbahnarbeiten in Jävenitz: Nichts geht mehr. Kreisstraße zwischen Altensalzwedel und Saalfeld: Kein Weiterkommen. Die Verbindung zwischen Lohne und Boock: Bauarbeiten. Dazu kommen die kleinen Baustellen in den Orten, wie beispielsweise die Burgstraße in Salzwedel. Der Altmarkkreis Salzwedel liegt mit Blick auf sein Straßennetz gewissermaßen im Operationssaal. Es wird gebaggert, gefräst und asphaltiert. Für die Autofahrer heißt das: Zeitverlust aufgrund der Umleitungen. Doch diese zu nutzen, ist nicht jeder gewillt.