Anwohner ärgern sich über gesperrte Fußgängerbrücke in Salzwedel

Salzwedel - Es vergeht keine Woche, in der sich nicht Leser am Telefon über die gesperrte Jeetzebrücke hinter dem Deba-Gelände im Zuge des Kolkwegs beschweren. Seit dem Spätherbst vergangenen Jahres ist dort kein Durchkommen mehr. Die Brücke sei nun mal eine wichtige Verbindung und nicht umsonst gebaut worden, schimpfen die Anwohner und fordern, dass endlich was passiert.