Die Bundesregierung arbeitet an einer Reform der Apotheken. Pharmazeutinnen aus Salzwedel haben dagegen Bedenken, „Kosten und Apotheker“ einzusparen. Wo sie die Probleme sehen.

Gibt es im Altmarkkreis bald Apotheken ohne Apotheker - und was würde das bedeuten?

Salzwedel. - Nachwuchsprobleme gibt es in Deutschland nicht nur bei Lehrern, Ärzten und Pflegekräften – auch Apotheker werden knapp. „In Salzwedel haben in den vergangenen zwei Jahren zwei Apotheken zugemacht, für die es bislang keinen Ersatz gibt“, schildert Nadine Neumann. Sie betreibt in Salzwedel die Hansaapotheke im Ärztehaus gegenüber dem Altmark-Klinikum. „Wir haben Probleme, Apotheker hierher zu bekommen“, sagt sie.