Werden in Arendsee die Steuern für Grundstücke erhöht?

Noch ist nichts entschieden, aber an der Steuerschraube könnte erneut gedreht werden. Die Volksstimme geht der Frage nach, was dies für Grundstücksbesitzer bedeuten würde.

Arendsee - Entscheidend ist, was im Haushalt steht: Und im Entwurf für 2022 wird noch von den derzeitig gültigen Beträgen ausgegangen. Die Grundsteuer B liegt bei 411 von Hundert und wurde in diesem Jahr angehoben – davor lag der Betrag bei 400. Es könnte aber auf 450 rauf gehen. In der schriftlichen Präsentation für den Haushaltsentwurf hat die Verwaltung Beispiele aufgelistet, was diese Erhöhung für Grundstücksbesitzer bedeuten würde.