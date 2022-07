Arendseer Pfarrer erzählt, wie sich Pandemie-Alltag verändert

Arendsee - Von einer Veranstaltung zur nächsten – dies ist in der Adventszeit für Pfarrer Alltag. Doch 2021 gibt es bereits im zweiten Jahr in Folge gravierende Einschnitte. So müssen vielfach Krippenspiele vor den Gotteshäusern im Freien abgehalten werden. Und bei Besuchen in Kirchen lassen sich während der Pandemie und den Einschränkungen die Menschen hinter dem Mund-Nasen-Schutz nicht immer sofort erkennen.