Ärger in Arendsee: Auf der Suche nach der passenden Lösung für den Busverkehr

Die Bewohner der Alten Poststraße wollen weiterhin den Busverkehr von der Straße bekommen. Sie wandten sich an den Landkreis und wurden an die Stadt verwiesen – sie ist zuständig.

Arendsee - Heinz Tiedtke, Klaus Lühe und Hans-Jürgen Zade hatten einen Brief an Landrat Michael Ziche geschickt. Darin führten sie Probleme an der Alten Poststraße auf.