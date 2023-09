Salzwedel - Wer es mit Geschichte und Architektur hält, sollte sich den kommenden Sonntag besser freihalten. Denn zum Tag des offenen Denkmals öffnen wieder einige historische Gebäude ihre Türen.

Besuch im Rathaus und in der Mönchskirche

Beispielsweise der Ratsaal im Salzwedeler Rathaus, wo Einwohner ab 11 Uhr tief in die Geschichte der alten Hansestadt abtauchen können. Gleiches gilt in der benachbarten Mönchskirche, wo es zudem ein Konzert und eine Ausstellung gibt.

Nicht minder interessant dürfte ein Blick in die mächtige Marienkirche sein. Bildet deren Spitze doch eines der Wahrzeichen der Salzwedeler Silhouette. Und wer schon einmal in dieser Ecke der Altstadt ist, kann bei der Gelegenheit gleich noch einen Abstecher in die Kluhs oder ins Danneil-Museum machen.

Einblick in die Historie des Kunsthauses

Das Kunsthaus lässt ebenfalls hinter seine Mauern blicken. Vielen Einheimischen dürfte es noch als Pionierhaus bekannt sein, einigen noch als Mädchenschule.

Weiterhin öffnen in der Baumkuchenstadt noch die Kreismusikschule im Jenny-Marx-Haus, der einstige Buchhandel von Helga Weyhe und das Badehaus für neugierige Blicke ihre Pforten.

Begehbare Geschichte in alten Bürgerhäusern Salzwedels

Wer in die Geschichte des bürgerlichen Lebens im 19. Jahrhundert eintauchen möchte, sollte in die Altperverstraße gehen, wo der Verein Arbeitskreis Salzwedeler Altstadt (ASA) seine Bürgerhäuser präsentiert. Dort laden viele Ausstellungsstücke zum Verweilen. Ob Öfen, Schuhmacherutensilien, alte Schulbank, Schlafzimmer – ein Ort der begehbaren Geschichte. Die Vereinsmitglieder stehen für Informationen bereit.

Im Perver wiederum sollte vorbeischauen, wer noch keinen Blick in die Heilig-Geist-Kirche geworfen hat. Versteckt in der kleinen Amtsstraße findet sich das ebenso kleine Gotteshaus. Auch außerhalb der Kreisstadt lassen sich ein paar Orte erkunden. So öffnet die Langobardenwerkstatt in Zethlingen ihre Türen, genauso wie das Kloster in Dambeck. Dazu noch die historisch wertvolle Dorfkirche in Osterwohle.

Gebündelte altmärkische Geschichte können Interessenten im Freilichtmuseum Diesdorf erleben. Mehr Infos zu den Orten gibt es auf www.altmark.de