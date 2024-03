Bürgerinitiative gegen Hellhound Foundation Grenzen der Tierliebe: Bonese gegen Auffangstation für Problem-Hunde

In Bonese regt sich Widerstand gegen ein Projekt der Hellhound Foundation, das verhaltensauffällige Hunde in einer ehemaligen Kaserne bei Dähre unterbringen will. Die Dorfgemeinschaft ist alarmiert.