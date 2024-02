Die Hellhound Foundation hält an ihrem Umzug von Niedersachsen in die Altmark fest.

Bonese. - Die ehemalige Kaserne außerhalb von Bonese in Richtung Schmölau ist immer wieder Thema in Dähre. Dort plant die Hellhound Foundation als Eigentümerin ein Tierheim. Die Gemeinde hatte das Projekt abgelehnt. Die Stiftung, die im Heidekreis bis zu 60 verhaltensauffällige Hunde betreut, hält aber an ihrem Plan, das Kasernengelände künftig zu nutzen, fest. Am Sonnabend, 17. Februar, findet auf dem Gelände ein Arbeitseinsatz statt, bei dem Hütten gebaut werden sollen.