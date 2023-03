Ausweg für Problem-Tiere Die Altmark soll Heimat der „Höllenhunde“ werden

Pitbull, Staffordshire und Co.: Eine einstige Kaserne bei Salzwedel soll künftig ein Ort für sogenannte Problemhunde werden. Doch was bedeudet das für Bonese und die Region? Und was haben die Tierfreunde der "Hellhound Foundation" genau vor?