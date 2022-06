Ausbau des Bundesfeldwegs bei Salzwedel als Kreisstraße noch nicht vom Tisch

Der Bahnübergang über die Amerikalinie auf dem Bundesfeldweg. Der Ausbau der Strecke zur Kreisstraße bleibt in der Diskussion.

Salzwedel - Noch ist der Ausbau des Bundesfeldwegs zwischen der Kreisstraße nach Ritze und der Bundesstraße 190 nicht endgültig zu den Akten gelegt. Darauf verwies Landrat Michael Ziche in der Sitzung des Kreis-Finanzausschusses am Dienstagabend. Er ging damit auf eine Frage von Ausschussmitglied Jens Reichardt (Freie Liste) ein. Reichardt wollte wissen, was mit den Haushaltsmitteln passiere, die für das Vorhaben vorgesehen gewesen seien.