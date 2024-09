Jung und Immobilienbranche? Das passt sehr gut zusammen, finden Jette und Luisa. Beide lernen in Salzwedel, Luisa spricht gar von einem Traumjob. Und es geht nicht nur ums Geld. Ihr Chef erklärt, welche Vorraussetzungen es braucht und welche Aufstiegschancen es gibt.

Salzwedel. - Was machen nach der Schule? Eine Frage, die wohl die meisten Jugendlichen beschäftigt. Luisa Domin und Jette Niemeyer haben die Antwort für sich gefunden: Sie lernen Immobilienkauffrau. Und das ganz bewusst. Sie würden Gleichaltrigen ebenfalls zu diesem Schritt raten und erklären, was diesen Beruf so reizvoll macht, wie es ums Gehalt steht und warum der Job spannendender ist, als viele vermuten.