Hunderte Interessenten strömten am Sonnabend zur Ausbildungsmesse und zum Tag der offenen Tür in die Salzwedeler Berufsschule.

Salzwedel - Einen Parkplatz auf dem Gelände des Berufsschulkomplexes auf dem Fuchsberg zu finden, war am Sonnabend gar nicht so leicht. Hunderte strömten in das Schulgebäude und in die Turnhalle. Mit dem Tag der offenen Tür der BBS und der Ausbildungsmesse der Agentur für Arbeit fanden gleich zwei Veranstaltungen statt, die sich um die berufliche Zukunft junger Leute drehten. Da gab es viel zu entdecken. 75 Stände von der Verwaltung bis zur Bundespolizei waren in der Turnhalle aufgebaut. Die Bundeswehr war mit einem Truck dabei, der auf dem Parkplatz stand und in dem sich über eine Karriere bei der Truppe informiert werden konnte.

Die Bundespolizisten Carsten Herold und Jens Besser erzählten ihrem jugendlichen Publikum, was die GSG 9 so macht und welche Voraussetzungen gebraucht werden, um bei der Elitetruppe zu arbeiten. Leni und Jannis ließen sich vom Justizbeamten Andreas Schulze seinen Job vorstellen und erfuhren gleichzeitig, welche Ausbildungen an den Gerichten möglich sind. „Ich fand das sehr interessant, weiß aber nicht, ob ich das machen würde“, sagte Jannis.

Leni und Jannis interessierten sich für eine Ausbildung bei der Justiz. Foto: Antje Mewes

Auch zahlreiche mittelständische Unternehmen, Banken oder die Krankenkassen nutzten die Chance, ihre Ausbildungsmöglichkeiten vorzustellen.

In der Berufsschule warteten Schüler und ihre Lehrer auf die angehenden Absolventen der Sekundarschulen und Gymnasien, um die Fachbereiche vorzustellen. Schulleiterin Antje Tepper legte besonderen Wert auf die neue Berufsfachschule mit dem Schwerpunkt Holz und Metall, als Vorbereitung auf eine Lehre als Tischer, Zimmerer oder Metallbauer. Mehr als 700 Besucher wurden beim Tag der offenen Tür gezählt.