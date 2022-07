Ausflugtipp in der Altmark: Wo noch Wildnis bei Salzwedel zu finden ist

Ein in Deutschland extrem seltenes Sumpfhornklee-Widderchen, eine Falterart, sonnt sich auf einer Blüte an den Brietzer Teichen.

Brietz - Von der Straße aus, an der ich mein Auto geparkt habe, sind es nur wenige Minuten bis zu einem der Beobachtungsstände an den Brietzer Teichen. Hier gehe ich manchmal hin, wenn ich die Ruhe in der Natur suche. Dann beobachte ich durchs Fernglas oder das Objektiv meiner Kamera die vor mir liegende Wasserfläche, die von umzäunten Brutinseln für schutzbedürftige Vogelarten unterbrochen ist.