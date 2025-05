Autor greift Salzwedeler CDU wegen Fördergeld-Beschluss scharf an

Salzwedel. - Die Lesung mit Domenico Müllensiefen am Freitag im Salzwedeler Kunsthaus hat ein Nachspiel, über das insbesondere die Stadt- und Kreis-CDU empört ist. Dabei geht es einmal mehr um einen Stadtratsbeschluss zur Teilnahme am Bundesprogramm „Demokratie leben“. Die Entscheidung hatte auch in überregionalen Medien für Schlagzeilen gesorgt.