CDU-Fraktionschef Thomas Böder verteidigt die Rückgabe von Fördermitteln des Programms „Demokratie leben!“ in Höhe von mehr als 700.000 Euro für Demokratieprojekte.

Bei dieser Sitzung am 26. Februar 2025 stimmte der Salzwedeler Stadtrat mehrheitlich gegen die Annahme von mehr als 700.000 Euro an bereits bewilligten Fördermitteln für Demokratieprojekte.

Salzwedel - Dass der Stadtrat die Teilnahme am Bundesprogramm „Demokratie leben“ mehrheitlich abgelehnt hat und damit eine Fördersumme von rund 90.000 Euro jährlich für einen Zeitraum von acht Jahren nicht nach Salzwedel fließt, bleibt weiter Thema. In der jüngsten Stadtratssitzung ergriff der Vorsitzende der Fraktion CDU/Salzwedel, Thomas Böder, das Wort. Er sah sich und die weiteren drei Christdemokraten, die im Stadtrat mitarbeiten, zu Unrecht an den Pranger gestellt.