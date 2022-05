B 71 dicht: So ist der Stand zu den Bauarbeiten in Winterfeld

Autofahrer auf der Bundesstraße 71 bei Salzwedel müssen weiter Geduld aufbringen. Nun stehen weitere wichtige Arbeiten an der B71 im Altmarkkreis an. Die Umleitungen haben weiterhin Bestand.

Die B71 in Winterfeld ist noch immer eine Baustelle.

Winterfeld (vs) - Noch gibt es keine freie Fahrt auf der B71 in Winterfeld. Heute (3. November) stehen weitere wichtige Arbeiten auf der für den Altmarkkreis Salzwedel wichtigen Bundesstraße an.