Bald überall Biogas-Ruinen im Altmarkkreis?

Über die Abwärme der Tangelner Biogasanlage werden aktuell 75 Haushalte im Ort beheizt und mit Warmwasser versorgt. Zwei Drittel der Tangelner sind Mitglied in der extra dafür gegründeten Biowärmegenossenschaft. Doch über der Biogasbranche hängen derzeit teilweise dunkle Wolken.

Altmarkkreis - „Viele der bestehenden Biogasanlagen wird es in fünf bis sechs Jahren nicht mehr geben“, sagt Christian Raapke vom Bioenergiedorf Tangeln im Altmarkkreis voraus. Das, was damit erlöst werden könne, reiche zum Weiterbetrieb in vielen Fällen nicht aus.