Bares für Rares - Raritätenversteigerung in Salzwedel

Auktion in Salzwedel

Im Salzwedeler Bürgermeisterhof kommt am 2. September allerhand unter den Hammer.

Salzwedel - Trödel-Ikone Horst Lichter wäre wohl bei dem Anblick begeistert und würde seine Händlerkarte zücken.

Doch das ist in Salzwedel überhaupt nicht erforderlich, wenn heute (2. September) die Raritätenversteigerung in dem alten Fachwerk-Ensemble an der Burgstraße ansteht. Von 14 bis 17 Uhr kann jeder bei der öffentlichen Auktion mitbieten.

Unter den Hammer kommen Dachbodenfunde, Keller-Stücke, Kurioses und Rares. Und ganz wie bei Horst Lichter wechselt dieses gegen Bares den Besitzer. Die zu ersteigernden Stücke stammen aus den Haushalten diverser Altmärker und Wendländer, die für den Bürgermeisterhof-Verein Trödel und Antikes aus den Truhen holten. Und so finden sich alte Schreibmaschinen, Ölgemälde, Leinen, historisches Spielzeug, Glas- und Keramikwaren auf der Auktionsliste.

Das mit dieser Aktion eingenommene Geld fließt in den Erhalt des Bürgermeisterhofs. Jeder Interessent kann für den gute Zweck mitbieten, bis es heißt: Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten – verkauft!