Die Arbeiten im neuen Baugebiet in Chüttlitz liegen im Zeitplan. Zudem beschloss der Ortschaftsrat, das Areal „Stadtfeld“ zu nennen. Foto: Jörg Schulze

Das neue Chüttlitzer Baugebiet bei Salzwedel trägt ab sofort einen Namen: Stadtfeld.

Chüttlitz/Brietz l Die Bauarbeiten im neuen Chüttlitzer Baugebiet liegen im Zeitplan. Das konnte Wolfgang Kappler, Ortsbürgermeister für Brietz und Chüttlitz, am Montag bei der jüngsten Zusammenkunft des Ortschaftrates mitteilen. Bereits verlegt sind die Leitungen für die Abwasserentsorgung. Noch im Februar beginnen die Arbeiten für die Versorgung mit Trinkwasser-, Gas- und Internet.

Am Montag fiel zudem die Entscheidung für den künftigen Namen des Wohngebietes. Dazu haben die Ortschaftsräte gemeinsam mit dem Salzwedeler Stadtarchivar Steffen Langusch in historischen Flurkarten gestöbert. Ziel war es, einen möglichst engen Bezug zu den örtlichen Gegebenheiten zu finden. Letztlich standen die Bezeichnungen Stadtfeld und Stadtberg zur Auswahl. Nach kurzer Diskussion fiel die Entscheidung eindeutig aus: Es gab ein klares 4:1 für die Bezeichnung Stadtfeld. Spätestens ab Mitte Mai können die ersten privaten Bauherren mit der Errichtung ihrer Häuser beginnen.

Behelfsbrücke für Radweg

Einen Erfolg konnte der Ortschaftsrat bei den Gesprächen mit der Stadtverwaltung zur Sanierung des Radweges an der B 71 verbuchen. Für die Sanierung der Brücke über den Katerhorster Graben in der Nähe der Ziegelei war ursprüngliche für die Zeit der Bauarbeiten keine Behelfsbrücke vorgesehen. Radfahrer hätten bei dieser Variante zumindest am Bauabschnitt direkt die B 71 nutzen müssen. Der Ortschaftsrat sah darin ein kaum abzuschätzendes Gefahrenpotenzial. Dieser Auffassung hat sich die Stadtverwaltung nunmehr angeschlossen und den Bau einer Behelfsbrücke zugesichert. Die Sanierung ist für das dritte Quartal diesen Jahres vorgesehen.

Abgeschlossen sind die Vorarbeiten für notwendige Ersatzpflanzungen. Erforderlich sind diese auf Grund der Rodungsarbeiten im Gewerbegebiet in Brietz. Dazu wurde Am Buchhorst in Chüttlitz zunächst ein Zaun gegen Wildverbiss gesetzt. Nunmehr können die jungen Pflanzen hier gut geschützt anwachsen.

Ein weiteres wichtiges Projekt steht zum Ende diese Woche auf dem Chüttlitzer Friedhof vor seiner Vollendung. Ein großer Gedenkstein vervollständigt die dortige Gemeinschaftsgrabanlage.