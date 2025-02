Plötzlich sind in Böddenstedt im Altmarkkreis Bäume und Sträucher gerodet worden.

Anwohner blicken irritiert auf den abgeholzten Bereich in Böddenstedt.

Böddenstedt. - Plötzlich rückten sie an. Ohne Vorwarnung. Am Wohrsberg in Böddenstedt regierten die Kettensägen. Nun ist ein großes Stück kahl. Wo vorher Bäume und Sträucher standen, gibt es jetzt einen freien Blick auf die vormals blickdicht geschützten Grundstücken.