Baustelle: Brietz wieder offen, Cheine dafür dicht

Die Bauarbeiten an der B71 schreiten voran. Durch Brietz können Autos ab heute wieder fahren. Doch die Freude ist nicht ungetrübt.

Hälfte der Fahrbahn durch Brietz bleibt noch gesperrt

Brietz/Cheine (vs) - Wie der Altmarkkreis Salzwedel mitteilt, soll die Ortsdurchfahrt in Brietz zwar ab dem 20. Oktober wieder frei sein. Für Restarbeiten bleibe vorerst aber noch eine Hälfte der Fahrbahn gesperrt. Und die Kreisverwaltung kündigt zugleich die Sperrung weiterer Straßenabschnitte an.

Straßensperrung von Cheine bis Abzweig Sankt Pauli

So soll die Straße zwischen dem Ortseingang Cheine bis zum Abzweig Sankt Pauli ab de, 20. Oktober dicht sein. Der Verkehr werde in beiden Richtungen über Lüchow-Uelzen umgeleitet, die Strecke sei ausgeschildert. Vom 1. bis voraussichtlich 3. November soll wegen Asphaltarbeiten zusätzlich die Straße zwischen Cheine und Brietz abgesperrt werden.

Bushaltestellen vorläufig noch im Cheiner Ring

Die Bushaltestellen bleiben wohl bis zum 3. November im Cheiner Ring bestehen. Aufgrund der neuen Fahrtroute der Busse, sei jedoch eine Verschiebung möglich. Ab dem 4. November sollen die Haltestellen zum Imbiss Mücke verlegt werden. Aushänge dazu gebe es an den Bushaltestellen im Cheiner Ring. Ab heute soll der Abfallwirtschaftshof von Brietz aus erreichbar sein, mit Ausnahme der Zeit vom 1. bis voraussichtlich 3. November.