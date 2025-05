Solidaritätskonzert in Salzwedel

Mit den Beatsteaks spielte die wohl bisher bekannteste Band in dem 90-Einwohner-Dorf.

Hoyersburg. - Vor 300 Besuchern haben die Beatsteaks eines der Konzert-Highlights des Jahres in der Region abgeliefert. Die bekannte Berliner Rockband spielt gemeinnützig, um im ländlichen Raum linke Jugendzentren zu unterstützen. Nach der Attacke durch potenzielle Neonazis auf das Autonome Zentrum in Salzwedel im Februar, entschlossen sich die Musiker das AZ in der Hansestadt zu unterstützen.