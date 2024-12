Die Beschäftigten und Mitarbeiter des CJD sind bereit, für ihre Rechte zu demonstrieren. Am 10. Dezember sind sie in Magdeburg mit dabei.

Salzwedel. - Der stattliche Weihnachtsbaum taucht mit seinen Kerzen den Eingangsbereich des Christlichen Jugenddorfes (CJD) in ein weiches Licht und lässt die Kugeln erstrahlen. Dennoch ist in diesen Tagen kaum einem der 244 Mitarbeiter in der Bergener Straße in Salzwedel nach Feiern zu Mute. Der Grund: Am 26. März hat die Landesregierung den Landesrahmenvertrag gekündigt. Damit läuft die gesetzliche Arbeitsgrundlage für Einrichtungen wie das CJD landesweit zum 31. Dezember aus.