Bei Salzwedel: Ohrenbetäubender Lärm durch Saatkrähen raubt Anwohnern den Schlaf

Stappenbeck - Sie lieben es, sich in Bäumen vor Kindertagesstätten, auf Friedhöfen oder in Wohnsiedlungen auszubreiten und treten oft in Schwärmen auf. Gut zehn Nester in einem Baum sind dabei keine Seltenheit. Ihre Umgebungstreue ist allen bekannt. Die Rede ist von Saatkrähen. Jeder, der sie schon einmal vor seiner Haustür oder in unmittelbarer Nähe hatte, weiß, dass ihr Lärm kaum erträglich ist. Bei Salzwedel sorgen die Tiere für reichlich Frust.