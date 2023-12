Der Versuch eines familiären Mehrgenerationenprojekts endete in einem heftigen Gewaltausbruch des 61-Jährigen. Dafür musste er sich nun vor Gericht verantworten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel. - Mehrgenerationenwohnen in einer Patchwork-Familie – eigentlich wollten in einem Salzwedeler Ortsteil alle Beteiligten füreinander da sein. Doch statt eines Idylls entstanden Spannungen. Am Ende kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen.