Beruflich selbständig in der Altmark Erst 35 Jahre alt und schon seit 10 Jahren in Salzwedel im Geschäft

Die Wahl-Altmärkerin Corina Krüger hat den Schritt in die Selbstständigkeit mit dem Kosmetik- und Wellnesshaus „Cocona“ an der Burgstraße in Salzwedel bislang nicht bereut.