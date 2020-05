Eigentlich wurde ein Fahrradfahrer wegen seines fehlenden Lichts angehalten. Erst bei der Kontrolle kam heraus, dass er getrunken hat.

Salzwedel (za) l Ganz schön getankt und dem Alkohol zugesprochen hatte ein Fahrradfahrer, der in der Nacht des 18. Mai von einer Streife nach 23 Uhr von der Polizei in der Hansestraße in Salzwedel angehalten worden war. Grund: Der Mann war ohne Beleuchtung unterwegs und deshalb der Streife aufgefallen.

Während der Kontrolle glaubten die Beamten, Alkoholgeruch bei dem 24-jährigen Mann zu bemerken. Ein anschließend vorgenommener Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und brachte Gewissheit. Er ergab einen Wert von 2,06 Promille. Deshalb wurde anschließend eine Blutprobenentnahme im Altmark-Klinikum Salzwedel vorgenommen. Der 24-jährige Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.