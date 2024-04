Spektakuläre Fahrt durch SAW endet an Hausmauer.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel. - Ein junger Mann ist am Dienstagvormittag am Steuer seines Autos durchgedreht. Glücklicherweise wurde niemand während der Kamikaze-Fahrt durch die gesamte Stadt verletzt. Viele Salzwedeler Verkehrsteilnehmer können froh sein, dass sie nicht in einen schweren Unfall verwickelt wurden. Erste Augenzeugen-Berichte erreichen die Volksstimme vom Altmark-Center. „Der ist ruckartig über den Parkplatz am Rossmann gefahren. Mit durchdrehenden Reifen ist er nach links Richtung Ampel abgebogen und wäre dort beinahe mit einem Auto zusammengestoßen, dass vom Netto-Parkplatz kam“, berichtet eine Frau.