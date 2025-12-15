Die Bundesagentur für Arbeit führt ab dem 1. Januar 2026 Bezahlkarten für Arbeitslose ohne Bankkonto ein. Im Altmarkkreis Salzwedel sind davon nur Wenige betroffen.

Bezahlkarte für Arbeitslose - wer sie im Altmarkkreis erhält

Ansicht einer Bezahlkarte. Diese ist jedoch nicht für Arbeitslose, sondern für Asylbewerber gedacht.

Salzwedel. - Ab Januar 2026 wird es die Bezahlkarte nicht nur für Geflüchtete geben, sondern auch für Arbeitslose. Die Bundesagentur für Arbeit führt sie für Leistungsbezieher ein, die kein eigenes Bankkonto haben. Dies betrifft bundesweit rund 8.000 Bezieher von Arbeitslosengeld und Bürgergeld, die in Deutschland ihre Leistungen bislang über einen Scheck erhielten, den sie in den Filialen der Postbank einlösen konnten. Doch damit ist es seit dem Sommer 2025 vorbei.